Vader en zoon Longin aan de start 30 juni 2018

02u32 0 Leuven Vader en zoon Longin rijden op het circuit van Zolder de Ford Fiesta Sprint Cup Belgium met Ford Feyaerts en XDnet. Deze nieuwe Belgische sprintcompetitie gaat vandaag van start en telt vijf meetings. Naast Stienes zal ook vader Bert Longin twee keer aan de start verschijnen in naam van Feyaerts en XDnet.

"We werken al jaar en dag samen met zowel Ford Feyaerts als Longin. Deze competitie zien we dan ook als de uitgelezen kans om onze expertise te bundelen. Bovendien is er tijdens die jarenlange samenwerking ook een vriendschap ontstaan wat het nog leuker maakt om aan de finish voor vader en zoon Longin te supporteren", zegt David Commers, CEO van XDnet.





"Met vader en zoon Longin als sterk lokaal duo dat zeker tot de favorieten behoort, willen we onze klanten naar de circuits brengen", voegt Tom Feyaerts van Ford Feyaerts er nog aan toe.





