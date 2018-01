Vacatures in stijgende lijn 23 januari 2018

In 2017 ontving de VDAB voor Vlaams-Brabant 31.718 vacatures van bedrijven. Dat is 0.2% minder in vergelijking met 2016 maar in de regio Leuven is er wel een stijging van 14,1%.





De regio Vilvoorde kende dan weer een terugval van 8,7%. Die daling zou vooral te zoeken zijn in de sectoren informatica, media en telecom. Eind 2017 stonden er in onze provincie nog 5.247 van de vacatures open. Dat is 10.6% meer ten opzichte van 2016. Vooral in de regio Leuven staan er veel vacatures open. Er is zelfs sprake van +27,7% in vergelijking met 2016. Zakelijke dienstverlening, bouw en maatschappelijke dienstverlening zijn de stijgers van dienst.





Opvallende dalers zijn de industriële sector 'dranken, voeding, tabak' en specifiek voor Leuven de gezondheidszorg. (BMK)