Vaartkombrug eind maart normaal klaar ADPW

29 november 2018

De klapbrug over de Leuvense Vaartkom zal, als alles goed gaat, eind maart 2019 in gebruik genomen kunnen worden.

Het is ondertussen al een lang proces, maar er lijkt eindelijk schot in de zaak rond de klapbrug over de Vaartkom te komen. Volgens de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zullen de werken starten op maandag 3 december. Zij zullen in principe duren tot eind maart 2019. Het AWV had de intentie om dit al voor de verkiezingen van 14 oktober aan te pakken, maar het stadsbestuur weigerde dat omdat er toen nog heel wat andere wegenwerken aan de gang waren. De verkeersoverlast zou te zwaar geweest zijn, zo klonk het toen.

Als de werken klaar zijn, zal het verkeer van het Engels Plein rechtstreeks naar het Joanna-Maria Artoisplein kunnen rijden, zonder rond te moeten via de Havenkant. Daardoor zou de omgeving van het Engels Plein autoluwer moeten worden. De Aarschotsesteenweg (N19) blijft tijdens de werken gedeeltelijk open. Verkeer van Havenkant richting Aarschotsesteenweg rijdt volgens de plannen van AWV altijd om via het Engels Plein. Voor fietsers wordt afhankelijk van de fasering een kortere omleiding ingesteld via de Zoutstraat/Artoisplein en Redersstraat of omgekeerd. Tussen 20 december 2018 en 15 januari 2019 heeft de aannemer ook Kerstverlof/opleiding en kan iedereen in alle richtingen doorrijden, uitgezonderd van de Havenkant naar Aarschot via de N19 (omleiding via Engels Plein). De werfsignalisatie blijft voor alle duidelijkheid wel staan.