UZ Leuven plaatst deeltjesversnellers op Gasthuisberg 26 april 2018

02u45 0 Leuven Het UZ Leuven heeft met de plaatsing van twee deeltjesversnellers op de campus Gasthuisberg alweer een mijlpaal bereikt. De zogenaamde 'cyclotrons' werden gisteren met een mobiele kraan en een hydraulisch systeem ondergebracht in ondergrondse bunkers. De deeltjesversnellers zullen onder meer gebruikt worden voor de behandeling van kanker.

Bij deeltjesversneller denken we al snel aan één of andere sciencefictionfilm, maar in Leuven is het sinds gisteren realiteit. Het UZ bouwde het eerste Belgische protoncentrum en plaatste twee deeltjesversnellers in ondergrondse bunkers. Dat was een hachelijke onderneming, want de zogenaamde 'cyclotrons' moesten met een mobiele kraan en een hijssysteem op een uiterst voorzichtige manier op hun plaats worden gezet. Eén 'cyclotron' zal gebruikt worden voor de behandeling van patiënten, de andere voor hoogtechnologisch wetenschappelijk onderzoek.





De deeltjesversnellers op de Leuvense Health Sciences campus Gasthuisberg zijn een mijlpaal voor ons land. Bovendien is de komst van het eerste centrum voor protontherapie met als Naam ParTICLe bijzonder goed nieuws voor de patiënten en voor de wetenschap. Protontherapie is immers een innovatieve vorm van radiotherapie die minder gezond weefsel beschadigt, bijvoorbeeld bij de behandeling van kwaadaardige tumoren. De stralingsbundel kan zo worden afgesteld dat de protonen het lichaam van de patiënt binnengaan en hun maximale energie pas afgeven op het moment dat ze de tumor bereiken. Daardoor wordt gezond weefsel veel minder blootgesteld aan de straling. (BMK)