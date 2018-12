Uurwerken gestolen Bart Mertens

02 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Kortrijksestraat in Kessel-Lo. Ze verbrijzelden het glas in de achterdeur met behulp van een steen en doorzochten het huis. Daar vonden ze enkele waardevolle uurwerken. Daders en buit zijn voorlopig spoorloos.