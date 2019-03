UPDATE STORM Telefoon staat roodgloeiend bij noodcentrale in Vlaams-Brabant: brandweer Leuven kreeg al meer dan 260 oproepen voor stormschade Bart Mertens

10 maart 2019

18u40 2 Leuven Het is alle hens aan dek bij de noodcentrales, zelfs in die mate dat slachtoffers van stormschade in de wachtrij komen te staan. Bij de Leuvense brandweer liepen tot op heden al 260 oproepen binnen. “Vooral voor omgewaaide bomen. Wij doen dapper verder, want de lijn staat roodgloeiend”, klinkt het.

De noodcentrales in ons land beleven de drukste zondag sinds lange tijd. Ook in Vlaams-Brabant, waar het KMI code geel had afgekondigd, is het bijzonder druk. De noodcentrale van Vlaams-Brabant wordt overstelpt met telefoontjes van mensen die stormschade hebben opgelopen door rukwinden tot 90 km/uur. Er staan zelfs heel wat slachtoffers in de wachtrij. Volgens sommige bronnen is er zelfs sprake van 300 mensen die ondertussen op de wachtlijst staan, al is het niet meteen duidelijk of er in al die gevallen ook echt sprake is van een noodgeval.

Vooral bomen

Bij de Leuvense brandweer staat de telefoon ondertussen ook niet stil. Sinds vanmiddag kregen ze al 260 telefoontjes binnen over stormschade en dat aantal loopt nog elke minuut op. “Meestal gaat het over omgewaaide bomen”, klinkt het. “We hebben ook één gaslek gehad en een kleine instorting. Doorgaans is er geen sprake van zware stormschade, maar het gaat wel om veel gevallen van stormschade. We doen dapper verder met alle middelen die we hebben om iedereen te helpen.”

Conclusie is alleszins dat de hulpdiensten momenteel alles geven, maar het aantal gevallen van stormschade niet kunnen volgen en meteen oplossen op het terrein. De verwachting is dat die situatie zich in de volgende uren zal normaliseren, want ondertussen is de storm stilaan gaan liggen. De hulpdiensten vragen aan de mensen om het nodige geduld op te brengen voor niet-dringende gevallen van stormschade.