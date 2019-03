UPDATE LOKO: “Doopcharter niet tekenen, is woordbreuk!” Bart Mertens

12u00 0 Leuven De Leuvense studentenkoepel LOKO is niet te spreken over het feit dat de jongensclubs het herwerkte doopcharter niet hebben getekend ondanks het verstrijken van de deadline. “Onderhandelen is geen optie meer. Niet tekenen, is woordbreuk”, zegt Kenny Van Minsel van LOKO.

De mannelijke studentenclubs ondertekenen het herwerkte –lees strengere- doopcharter niet en ook bij de Leuvense studentenkoepel LOKO valt dat niet in goede aarde. Meer zelfs, LOKO spreekt van regelrechte woordbreuk. “Alle erkende studentenverenigingen ondertekenden dit nieuwe document zoals ze voordien ook al hebben gedaan bij eerdere versies”, zegt Kenny Van Minsel van LOKO. “Zopas ondertekenden ook de meisjesclubs het doopcharter maar de jongensclubs weigerden dit ondanks de deadline. Bovendien beloofde het Seniorenkonvent (KV) –de overkoepelende organisatie van de mannenclubs- in december nog voor de camera dat ze het doopcharter zouden tekenen. We verwachten dat het SK de gemaakte afspraken nakomt. Dit niet doen impliceert ernstige woordbreuk waarop we een krachtig signaal vanuit de instellingen verwachten. Het kan niet langer dat een kleine minderheid van studenten zichzelf een carte blanche toemeet op vlak van veiligheid en respect voor de medemens. Onderhandelen over het charter is dan ook geen optie meer want het nieuwe doopcharter staat niet ter discussie. Dat blijkt eens te meer uit het feit dat het Meisjesseniorenkonvent het charter nu wel heeft ondertekend in navolging van de studentenkringen.”