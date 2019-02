UPDATE: Bringme reageert op kritiek van Open Vld en N-VA Bart Mertens

26 februari 2019

13u43 0 Leuven Bringme is niet te spreken op de kritiek van Open Vld en N-VA op de Bringme-boxen die geïnstalleerd werden in het Leuvense Stadskantoor. “De stad Leuven heeft een Bringme Box ter beschikking gesteld van medewerkers en omwonenden. Elke lokale handelaar kan leveren in de slimme brievenbussen. Het is dus een extra verkoopkanaal dat de lokale handel net ondersteunt”, zegt COO Liesbet Creemers.

“Laat ons niet naïef zijn: e-commerce heeft het verwachtingspatroon van de klanten grondig veranderd”, laat Liesbet Creemers van Bringme optekenen na de kritiek van Open Vld en N-VA op de slimme brievenbussen voor pakjes in het Leuvense Stadskantoor. “Stad en handelaars moeten een fantastische klantenbeleving aanbieden gecombineerd met unieke producten en een uitstekende service. De ene dag zal de klant met plezier komen winkelen, de andere dag moet je hem bedienen bij hem thuis of op zijn werk. Een slimme afleverinfrastructuur is alvast een deel van de oplossing. Je kan er de openingsuren van de winkel eenvoudig mee verlengen en het beantwoordt aan de behoefte van de consument. Bouw nu nog een Leuvense digitale marktplaats met een uitgebreid lokaal aanbod. Alleen op die manier kan je succes boeken, een loyale klantenbasis uitbouwen en een tegengewicht bieden aan de e-commerce giganten.”

Een handelsbeleid met een digitale strategie is onontbeerlijk in een slimme stad zoals Leuven Liesbet Creemers, COO van Bringme

Bringme ziet ook voordelen voor het milieu in slimme brievenbussen voor pakjes. “Uiteraard kunnen ook online bestellingen van eender welke webshop afgeleverd worden in de box. Het systeem zorgt ervoor dat een koerier zich geen tweede of derde keer hoeft aan te bieden bij de klant. Nog belangrijker is dat gebundeld leveren op één plek -bijvoorbeeld in het Stadskantoor- al die individuele thuisleveringen vermijdt die zo belastend zijn voor het klimaat”, vertelt Liesbet Creemers.

Lokale fietskoeriers

Volgens Bringme zijn slimme brievenbussen simpelweg de versie van lokale handel 2.0. “Als de medewerker onder de middag even tijd heeft, kan hij gaan winkelen maar dikwijls moet er nog een retouche uitgevoerd worden of is de aankoop niet in voorraad waardoor deze nadien kan afgeleverd worden in de box. Omgekeerd kan een klant iets dat hersteld moet worden, klaarleggen en een eenmalige ophaalcode bezorgen aan de handelaar zodat deze het eenvoudig kan ophalen en hersteld terug bezorgen. Een service om U tegen te zeggen als je het mij vraagt. Een andere vereiste voor de stad is dat lokale fietskoeriers ook eenvoudig kunnen leveren zodat de winkelier op een snelle en duurzame manier de klant kan bereiken. Ik omschrijf dat als Leuvense ‘green-commerce’. Een handelsbeleid met een digitale strategie is onontbeerlijk in een slimme stad zoals Leuven”, besluit COO Liesbet Creemers van Bringme.