UPDATE Bar Stan reageert op vernietigde vergunning: “Stad betreurt beslissing en moet daar dan ook naar handelen”

Bar Stan reageert op vernietigde vergunning: "Stad betreurt beslissing en moet daar dan ook naar handelen" Bart Mertens

25 maart 2019

19u45 0 Leuven Bij Bar Stan wordt de vernietiging van de tijdelijke terrasvergunning op ontgoocheling onthaald. “De negatieve instelling van één persoon haalt het op het positieve voor velen”, stelt Michaël Cloet.

Buurtbewoner en voormalig Leuvens schepen Jaak Brepoels (sp.a) toont zich tevreden met de beslissing van minister Homans (N-VA) om de tijdelijke terrasvergunning voor Bar Stan te vernietigen maar bij uitbaters weerklinkt uiteraard een ander geluid. Uitbater Michaël Cloet is ontgoocheld. “De stad kan wel zeggen dat ze de beslissing van Homans betreurt en dat men alles zal doen wat kan maar dan moet je daar ook naar handelen. Dat is niet het geval momenteel.” Ook voor Sebastiaan Cloet is de maat vol. “Spelletjes in Leuven door een enkeling die zijn eigen buurt verziekt. Al vijf jaar…Een politicus die warm en koud blaast. Iedereen weet wie het is, een s.pa-er die de boel verziekt. Wanneer gaat het eens ophouden?”, laat hij op Facebook optekenen.

Heraanleg Hoornplein

Blijft de vraag: komt er alsnog een oplossing uit de bus of eindigt het verhaal hier? Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zou alvast niet geneigd zijn om een verdere procedure in te stellen maar wil wel rond de tafel gaan zitten met de uitbaters van Bar Stan en buurtbewoner/partijgenoot Jaak Brepoels. Mogelijk kan er ook een oplossing worden gevonden met het oog op de heraanleg van het Hoornplein. Michaël Cloet gelooft niet echt in dat scenario. “Exact hetzelfde argument zal worden aangehaald om een nieuwe vergunning te vernietigen. Hoe krijg je uitgelegd dat je een vergunning eerst een paar keer weigert en ze vervolgens wel toekent? Net dat gegeven wordt nu gebruikt om de tijdelijke terrasvergunning te vernietigen. Ik ben niet erg hoopvol.”

Beroep

Er is overigens opnieuw een procedure aangespannen tegen de sociale woningen die worden gebouwd op het Hoornplein. Daar heeft Jaak Brepoels niets mee te maken maar de kans bestaat wel dat de heraanleg van het Hoornplein opnieuw vertraging zal oplopen in de nabije toekomst. In het verleden werden de werkzaamheden al eens stilgelegd. Tot op heden is dat nog niet het geval na het nieuwe beroep dat werd ingediend maar een vertraging van de heraanleg zou alvast slecht nieuws zijn voor Bar Stan als de mogelijkheid in beeld zou komen om het terras alsnog te integreren in het vernieuwde plein.