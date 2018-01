Universiteit van Vlaanderen in studio Manhattan 25 januari 2018

De Universiteit van Vlaanderen is zopas neergestreken in Leuven. Dat is een online platform in samenwerking met vijf universiteitssteden, VRT en Knack. In Leuven werd bewust niet gekozen voor een locatie van de KU Leuven, maar voor een pop-upstudio in de Manhattan aan de Kolonel Begaultlaan. Die Leuvense opnamestudio is legendarisch voor de opnames van het al even legendarische muziekprogramma Tien Om Te Zien. Deze keer echter geen muzikale top tien maar wel meer dan tien toppers uit de wetenschap. In de uitzendingen die ongeveer een kwartiertje in beslag nemen, geven zij antwoorden op de meest interessante en prikkelende vragen. www.universiteitvanvlaanderen.be. (BMK)