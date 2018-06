United Brands sluit deuren 16 juni 2018

Sportwinkel United Brands verlaat de Bondgenotenlaan in Leuven. Het huurcontract van het winkelpand loopt af en het management heeft besloten om dat contract niet te verlengen. Voor die beslissing zijn er meerdere redenen, maar de voornaamste zou zijn dat United Brands af te rekenen heeft met concurrentie van de webshops. De Leuvense Bondgenotenlaan verliest zo een grote winkel, maar toch blijft de leegstand in de stad nog binnen de perken. In Leuven is er sprake van ongeveer 8 procent leegstaande winkelpanden terwijl het gemiddelde in Vlaanderen afklokt op 9,6 procent. Nog dit: United Brands organiseert een uitverkoop tot aan de sluiting waardoor klanten zaakjes kunnen doen de komende tijd. (BMK)