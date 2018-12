Unieke blik in ijskelder aan Brusselsepoort Bart Mertens

10 december 2018

16u35 0 Leuven Regionaal Landschap Dijleland gunde het publiek zopas een blik in de ijskelder aan de Brusselsepoort. Ondanks het donkere weer kwamen heel wat geïnteresseerden opdagen voor deze unieke gelegenheid.

Van diepvriezers en koelkasten was in ver vervlogen tijden nog geen sprake. Er was slechts één oplossing om levensmiddelen te koelen: natuurijs. Dat werd in de winter uit bevroren vijvers gehaald en de rest van het jaar bewaard in de ijskelders. Uiteraard beschikte ook de stad Leuven over een ijskelder. Die werd gebouwd in 1825 en bevond zich aan de Brusselsespoort. Na meer dan 50 jaar te zijn bedolven onder een berg aarde werd de oude ijskelder in 2017 door Regionaal Landschap Dijleland opnieuw opgespoord en toegankelijk gemaakt. “Zopas konden de mensen een bezoekje brengen aan deze parel van architectuur”, klinkt het. “De bezoekers vernamen er alles over de bouw, de geschiedenis en de renovatie van deze ijskelder die een herbestemming kreeg als winterverblijf voor vleermuizen. Ondanks het eerder matige weer kon de Leuvense stadsijskelder toch weer op heel veel belangstelling rekenen. Wie niet op de afspraak was, kan alvast Open Monumentendag op 8 september 2019 in de agenda noteren.”