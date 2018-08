Uitzendkantoor rekruteert cv-blind tijdens jobwedstrijd 13 augustus 2018

02u32 0

Uitzendkantoor Staffing breidt uit op een opmerkelijke manier. Voor de nieuwe kantoren in Leuven, Antwerpen en Kortrijk zoeken de jobexperts office managers en uitzendconsulenten, zonder ook maar één cv op te vragen. "Tijdens een originele jobwedstrijd staan persoonlijkheid, drive en leervermogen van de kandidaten in de spotlights. De focus ligt dus volledig op soft skills. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot eind september, de finale met praktische opdrachten gaat door begin oktober", klinkt het.





"Een uitzendkantoor dat cv-blind rekruteert: het is een unicum", zegt Wim Van Cauter. Hij verklaart de aanpak: "'Win je kantoor' is voor Staffing een testproject. Dag in, dag uit zijn we bezig met jobs. En wat ons na al die jaren bijblijft: in heel wat functies garandeert een gemotiveerde starter met goede soft skills betere resultaten dan een ervaren medewerker zonder drive en leervermogen. Weg dus met cv's. De oude manier van rekruteren moet overboord. Dat gaan we ook echt bewijzen met deze jobwedstrijd. De drive om te (blijven) leren is een must. De bedrijfswereld verandert namelijk aan een razendsnel tempo", klinkt het. (ADPW)