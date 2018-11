Uitstel voor installatie provincieraad Vlaams-Brabant Bart Mertens

30 november 2018

18u10 0 Leuven De installatie en de eedaflegging van de nieuwe raad en deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is uitgesteld. Het gaat weliswaar slechts om enkele uren maar oor omstandigheden bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen is de rechtsgeldigheid van de verkiezingsuitslag momenteel niet gegarandeerd.

“We ontvingen tot op heden geen geldigheidsverklaring van de verkiezingsuitslag van de Raad van Verkiezingsbetwistingen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. De Raad van Verkiezingsbetwistingen is een Vlaamse instelling onder de bevoegdheid van het Vlaamse ministerie van Binnenlands Bestuur dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid ervan nagaat. “Zonder hun proces-verbaal kunnen de nieuwe raadsleden en gedeputeerden niet formeel aangesteld worden. Dit document is ons beloofd maar we zijn daardoor wel verplicht om de installatie uit te stellen tot maandagnamiddag.” Uiteindelijk wordt verwacht dat de installatie van de nieuwe raad en deputatie maandagnamiddag zonder problemen zal verlopen.