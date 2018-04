Uitslaande brand in 'onbewoond' huis BRANDWEER TREFT VERWARDE MAN AAN IN PAND BART MERTENS

03 april 2018

02u25 0 Leuven De Leuvense brandweer kreeg zondagochtend omstreeks 9.30 uur een oproep over een uitslaande brand in een huis op de Diestsesteenweg, ter hoogte van Brugberg. Het pand stond officieel leeg maar al snel werd duidelijk dat er toch tekenen van bewoning waren in het huis. "Er vielen gelukkig geen ernstig gewonden", aldus Marc Vranckx van de Leuvense politie.

Het Leuvense brandweerkorps moest op Pasen al vroeg aan de slag. Omstreeks 9.30 uur liep er een alarmerende oproep binnen over een brand in Kessel-Lo. Een getuige zag vlammen in een pand aan het begin van de Diestsesteenweg, ter hoogte van Brugberg. De getuige zag ook één persoon het pand verlaten om vervolgens te voet weg te vluchten. De Leuvense brandweer was snel ter plaatse en werd geconfronteerd met een uitslaande woningbrand. Na de melding van een gevluchte man was de brandweer extra alert om eventueel nog mensen uit de brandende woning te halen, hoewel het pand officieel niet wordt bewoond. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle en sloot het pand vervolgens af. De aanpalende huizen konden worden gered door de brandweer. Buurtbewoners kregen ook de raad om ramen en deuren gesloten te houden aangezien de brand hevige rookontwikkeling veroorzaakte in de buurt.





Illegaal

Een 30-jarige man zonder verblijfspapieren, een 18-jarige vrouw en een 2-jarig kind werden overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Ze mochten alledrie zondag het ziekenhuis al weer verlaten. De 18-jarige en het kindje na een check-up, de dertigjarige na enkele uren observatie. Hij was na het uitbreken van de brand verdwaasd aangetroffen in de brandende woning. Hij werd er door de brandweer uitgehaald. De man had een kooitje met daarin twee vogeltjes bij zich. Hij zou al een tijdje illegaal in het verlaten huis verblijven. De twee andere slachtoffers wonen legaal in het pand rechts naast het uitgebrande huis.





De Leuvense politie kwam ook ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Het voet- en fietspad werd zelfs afgesloten omdat de kans bestond dat er nog brokstukken naar beneden zouden vallen. "Uiteindelijk zijn er gelukkig geen ernstig gewonden gevallen bij de brand", zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "Het is duidelijk dat er mensen in de woning verbleven. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket werd verwittigd en er kwam een branddeskundige ter plaatse."





Brandstichting wordt niet helemaal uitgesloten, maar lijkt eerder onwaarschijnlijk. Wellicht is de brand eerder accidenteel ontstaan door toedoen van één van de mensen die in het pand verbleven maar dat moet nog worden bevestigd door het onderzoek. Nog dit: na het blussen doorzocht de brandweer het pand nogmaals ter controle en twee brandweermannen vonden zowaar een konijntje in één van de slaapkamers. De spreekwoordelijke paashaas van dienst werd door de politie overgebracht naar een dierenarts voor een controle. Het konijntje bleek - op enkele schrammetjes na - kerngezond.