UiTPAS klokt af op 8.459 exemplaren 26 januari 2018

02u32 0 Leuven Een jaar geleden voerde de stad Leuven de UiTPAS in. Dat initiatief is uitgegroeid tot een groot succes want ondertussen staat de teller al op 8.458 exemplaren.

"Op een jaar tijd zijn er al 8.459 passen in omloop en dat is goed voor 29.724 gespaarde punten bij 43 verschillende partners uit de brede vrijetijdssector. Om het belang ervan ook voor partners te benadrukken, reiken we de prijs voor de UiTPASpartner van het jaar uit. Die gaat naar het ticketteam van cultuurcentrum 30CC omwille van hun bijzondere inzet. Op zaterdag strijkt onze UiTPASmobiel dan weer neer in Tweebronnen en trakteren we iedereen die zijn pas laat zien op lekkere cupcakes. Wie er nog geen heeft, kan er meteen eentje aanschaffen en genieten van cupcakes." Verder zijn er enkele vernieuwingen op komst. Zo zal je ook punten kunnen sparen via een QR-code. Daarnaast wordt ook het aantal omruilvoordelen uitgebreid. Het allerbelangrijkste nieuws is evenwel dat de UiTPAS wordt uitgerold in de brede regio. "We gaan daarover praten met de omliggende gemeenten", besluit Vandevoort. www.uitinleuven.be/uitpas (BMK)