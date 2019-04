Uiteindelijk toch akkoord over doopcharter ADPW

01 april 2019

21u15 1 Leuven De kogel is door de kerk: er is een akkoord gevonden tussen de KU Leuven en het Seniorenkonvent, de organisatie die de mannenclubs overkoepelt. Dat zag er lange tijd niet naar uit, maar vanavond bleek dat er toch een akkoord werd gevonden. Aanleiding voor het doopcharter was het overlijden van student Sanda Dia na een doop van studentenclub Reuzengom.

Rector Luc Sels is tevreden met de stap die het Seniorenkonvent (SK) vandaag heeft gezet: “Bij het verstrijken van de deadline eind februari heb ik gezegd dat ik een geduldig man ben, en dat ik hoopte dat de jongensclubs in de daaropvolgende weken alsnog het charter zouden komen tekenen. Vandaag ben ik blij dat we hen iets meer tijd hebben gelaten: ze hebben die goed gebruikt. Zowel het opstellen van een eigen regelgeving als het uiteindelijk ondertekenen van ons charter toont aan dat ook zij concrete stappen willen zetten met oog op veiligheid en respect. Dit gaat om gezond verstand, basisrespect voor de medemens en veiligheid. Ik ben blij dat we vandaag duidelijkheid hebben en ik hoop ten zeerste dat de mensonterende en gevaarlijke activiteiten van december 2018 nooit meer herhaald worden.”

Sels ontving vanochtend een delegatie van het SK op het rectoraat. Alle mannelijke studentenclubs hebben uiteindelijk het interne reglement van het SK ondertekend en engageren zich om de gedragsrichtlijnen correct na te leven. Het SK had tijd nodig om alle clubs te betrekken bij de uitwerking van een gedragen en herkenbaar intern reglement, zodat het ook daadwerkelijk zal worden nageleefd.

Traditie

“Reeds enkele maanden zijn we bezig met het uitschrijven van het doopcharter van de KUL naar een intern reglement dat op onze traditie geënt is. We hebben er voor gekozen om samen met de achterban eerst een eigen intern reglement uit te werken dat tegemoet komt aan de verwachtingen van KU Leuven en respect toont voor de oude tradities van het studentenclubleven”, aldus Dennis Laveaux, Senior van het Seniorenkonvent Leuven.

De inhoud van het intern reglement van het SK onderschrijft alle principes en komt tegemoet aan de verwachtingen vanuit de KU Leuven en de stad Leuven.

“Zo moet de doopactiviteit altijd op voorhand meegedeeld worden en moet toestemming gevraagd worden bij stad Leuven of bij de KUL wanneer de doopactiviteit plaatsvindt in de openbare ruimte of in lokalen van de KUL. Verder benadrukt het doopcharter van het SK ook dat er respect moet zijn voor ieder medemens, fauna en flora, de openbare orde, enzovoort. Schachten kunnen nooit gedwongen worden tot overmatig drankgebruik en de schachtenmeester blijft tijdens de doop nuchter. Er werden tot slot enkele zaken toegevoegd en verstrengd ten opzichte van het doopcharter van de KUL, zoals de peter van de schacht die als vertrouwensfiguur de doop mee volgt, het bijhouden van allergieën, maar ook de verwijzing naar de tradities van het SK, uitgeschreven in de blauwe bladzijden van de clubcodex. Deze dienen uiteraard gelezen te worden vanuit de historische tijdgeest waarin ze geschreven werden”, zo besluit Laveaux.