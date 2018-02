UCLL opent 'hugging point' 23 februari 2018

02u31 0

Campus Proximus UCLL opende zopas een 'hugging point' dat studenten dichter bij elkaar moet brengen. Het initiatief kadert in het EFRO project-Ecosysteem Leuven. Het 'hugging point' in UCLL is één van de drie ontmoetingsplaatsen die in Leuven worden geopend. "Ondernemende studenten en ondernemers in spe krijgen de kans om gratis advies in te winnen bij experten en partners als SBB, Xerius, start it @KBC , Metha, Cronos, Xerius , Start Minds en Blue Health Innovation Center. Er is ook een werkruimte voorzien waar ondernemende studenten welkom zijn om in alle stilte te werken. De andere ruimte is een echte ontmoetingsplaats waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën kunnen uitwisselen," aldus schepen Mohamed Ridouani (sp.a). (BMK)