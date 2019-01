Twintigtal mensen naar spoed door gladde straten Bart Mertens

18 januari 2019

17u45 0 Leuven Het UZ Leuven beleefde een behoorlijk drukke dag. De eerste wintergladheid leverde al meteen een twintigtal patiënten op in de afdeling Spoedgevallen.

De eerste winterprik levert de dienst Spoedgevallen traditioneel meer patiënten op en dat was dit jaar niet anders. In het UZ Leuven was er sprake van een verdriedubbeling. “De eerste wintergladheid zorgt altijd voor valpartijen”, aldus de communicatiedienst van UZ Leuven. “Mensen vallen op de knie, de schouder, de arm…noem maar op. De piek zat tussen 8 en 9 uur. Logisch ook want op dat moment zijn de mensen op weg naar school of naar het werk. Omstreeks 10 uur telden we al 16 patiënten die dringende verzorging nodig hadden na een val. Uiteindelijk bleef de teller steken op een twintigtal patiënten. Voor het UZ Leuven is dat qua capaciteit geen enkel probleem. We hebben wel enkele personeelsleden ingezet vanuit andere diensten waar het op dat moment minder druk was maar de zorg is op geen enkel moment in de problemen gekomen. UZ Leuven is altijd goed voorbereid op dergelijke situaties. Van een opnamestop was dan ook nooit sprake in ons ziekenhuis.”