Twintigste Eindejaarscorrida lokt 6.500 lopers 02u24 0 VPL Het startschot voor de 20ste Eindejaarscorrida is gegeven. Leuven Op de twintigste editie van de Eindejaarscorrida in Leuven liep een meerderheid van lachende gezichten rond tussen de 6.500 deelnemers, waarvan 5.750 de finish haalden.

168 vrijwilligers kwamen in actie om de corrida met wedstrijden over afstanden van 4, 8 en 12 km tot een goed einde te brengen. "We kenden een geweldige opkomst met wat wind, maar mooi weer tot 12 graden. Het voornaamste is dat het droog bleef. Het was zowel voor de lopers als de toeschouwers aangenaam. Het was mooi ons 75-jarige bestaan af te sluiten met deze wedstrijd. Het was onze twintigste organisatie van de corrida, maar daar hebben we niets speciaals voor op poten gezet. Dat zullen we over vijf jaar doen", vertelt ondervoorzitter van het organiserende DCLA, Jean-Marie Bache.





Op de corrida startte Carl Devlies (CD&V) op de vier km, Lorin Parys (N-VA) liep met succes de twaalf km uit in een tijd net onder het uur. "Ik mikte op een tijd net onder het uur en dat is me nipt gelukt. Ik trainde niet specifiek hiervoor, gezien ik steeds fit probeer te blijven. Ik twijfelde even tussen de acht en de twaalf km, maar het werd deze laatste die we in zeer mooie omstandigheden konden afleggen", klinkt het. (SVDL)