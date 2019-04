Twintigers stelen handtassen, kledij, koffers en fietsen ADPW

02 april 2019

15u46 0 Leuven Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek bevolen naar twee mannen die verdacht worden van gauwdiefstallen in café De Blokhut en een diefstal in een appartementsgebouw aan het Smoldersplein in Leuven in de nacht van zaterdag op zondag.

Eén van de slachtoffers van de gauwdiefstallen in café De Blokhut stapte om 1.30 uur op een politiepatrouille op de Oude Markt af. Haar jas en handtas waren gestolen, net als twee jassen en een trui van haar vrienden. Op de stadscamera’s zag de politie twee verdachten van het terras van De Blokhut wegwandelen met kledij in hun handen. Rond 4.30 uur trof de politieploeg de twee verdachten aan in de Bondgenotenlaan. Beiden hadden spullen op zak die onder meer toebehoorden aan de slachtoffers van de diefstal in De Blokhut.

In de buurt vond de politie twee reiskoffers en twee fietsen. Op camerabeelden waren de twee mannen te zien in de Vaartstraat met elk een koffer en een fiets. Ze wandelden ermee naar de Bondgenotenlaan, waar ze werden aangetroffen door de politie. De koffers - gevuld met kleding en schoenen - en de fietsen waren ‘s nachts gestolen uit een appartementsgebouw aan het Smoldersplein. De twee twintigers die geen vast adres in België hebben, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van de diefstallen.