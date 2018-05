Twintiger vraagt minderjarigen om naaktfoto's 31 mei 2018

02u37 0 Leuven Voor een twintiger uit Heverlee werd de probatie-opschorting gevraagd omdat hij minderjarigen onder andere om naaktfoto's vroeg. De slachtoffers waren amper 13 en 16 jaar op het moment van de feiten.

W.M. gebruikte een vals Facebook-profiel om de zus van zijn ex-liefje te benaderen. Hij gaf zich uit voor een zekere Lotte en en stuurde seksueel getinte opmerkingen. Het slachtoffer dat een vorm van autisme heeft, vroeg bij monde van haar advocaat een schadevergoeding voor het trauma dat ze opliep. Het tweede slachtoffer werd door de twintiger benaderd via sms. De man zou nog andere feiten toegegeven hebben maar omdat hij zijn online profiel verwijderde, kon dat niet meer achterhaald worden. M. erkende zijn fouten maar verklaarde in een sociaal isolement verzeild geraakt te zijn na een lange ziekenhuisopname. Omdat het om feiten met minderjarigen gaat, zal de rechtbank de school waar M. als vrijwilliger fungeert in kennis stellen. Het parket kon zich vinden in een opschorting onder voorwaarden gedurende vijf jaar omdat de man nog een blanco strafblad heeft. Vonnis 26 juni. (KAR)