Twintiger vertrekt met gierende banden en… is rijbewijs kwijt KAR

14 april 2019

10u43 0

Een 24-jarige bestuurder uit Herent is vrijdagnacht door een politiepatrouille uit het verkeer geplukt toen hij met gierende banden vertrok aan de Tiensepoort in Leuven. De man bleek te veel gedronken te hebben en had een verval van recht tot sturen openstaan voor een gelijkaardige overtreding. Bovendien was de twintiger niet in orde met de technische keuring van zijn auto. De man moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.