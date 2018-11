Twintiger sukkelt in Dijle KAR

11 november 2018

13u13 0 Leuven Een 20-jarige man uit Heverlee is zaterdagochtend omstreeks 5 uur in de Dijle gesukkeld aan de Dijleterrassen in de Amerikalaan.

Een getuige die vroeg uit de veren was, zag van uit zijn slaapkamerraam de man in het water tuimelen. De twintiger stond al snel weer recht, maar slaagde er niet meer in op eigen kracht uit het water te komen. Een toegesnelde politiepatrouille hielp de man van op de kant om uit de Dijle te klimmen. De man was in de war, maar mankeerde verder niets. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis.