Twintiger steelt 14 truien in een keer KAR

21 januari 2019

16u03 0 Leuven Een 24-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek moet een werkstraf van 130 uren volbrengen voor enkele winkeldiefstallen.

In augustus 2017 stal Soufiane Z. in één beweging 14 truien van Fred Perry in de Inno in de Diestsestraat in Leuven. De twintiger werd betrapt door de winkeldetective. Negen maanden later werd hij opnieuw geklist in Inno toen hij er merkkleding wou ontvreemden. In de Leuvense Fnac probeerde hij smartphones mee te grissen. Z. werd tegengehouden met een zak met daarin nog een zak bekleed met aluminiumfolie maar daarvoor werd hij niet gestraft. “De hoeveelheid en de aard van de gestolen goederen geven aan dat deze feiten werden gepleegd met het oog op geldgewin door verkoop”, aldus de rechter. Z. komt weg met een werkstraf van 130 uren. Als hij die niet naar behoren uitvoert, wacht hem alsnog een celstraf van een jaar. De boete van 800 euro is effectief.