Twintiger riskeert celstraf voor 16 (brom)fietsdiefstallen 24 augustus 2018

02u30 0 Leuven Voor een 23-jarige Rus zonder bekend adres werd 18 maanden cel, eventueel met uitstel gevraagd. Hij werd ervan verdacht tijdens vorige herfst minstens zestien (brom)fietsdiefstallen in de buurt van het Leuvense station gepleegd te hebben.

Tijdens de nacht van 31 oktober op 1 november 2017 trachtte de beklaagde een bromfiets te stelen aan de fietsstallingen van het Leuvense station. Hij kon diezelfde ochtend nog opgepakt worden. Na onderzoek bleek hij in aanmerking te komen voor zestien diefstallen. Een man bij wie diezelfde nacht een koersfiets werd gestolen stelde zich burgerlijke partij voor 988 euro. "Hij stond al bekend voor vele diefstallen en twee geweldsdelicten. Hij verklaarde eerder al fietsen te stelen als hij geen geld meer had. Hij werd eerder gedwongen opgenomen voor alcohol-, cannabis- en cocaïnemisbruik, maar liep er weg. Ik vorder de celstraf met uitstel op voorwaarde dat hij zich psychiatrisch laat behandelen", verklaarde de procureur des konings. De twintiger zit ondertussen in de cel. Vonnis op 10 september. (SVDL)