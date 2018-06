Twintiger riskeert acht maanden cel voor messteek in buik 05 juni 2018

02u39 0 Leuven Een 28-jarige Leuvenaar riskeert acht maanden cel en 600 euro boete omdat hij op 31 augustus 2016 tijdens een ruzie een mes plantte in de buik van een 26-jarige Leuvenaar. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en met succes geopereerd. De beklaagde bleek onder invloed van alcohol en drugs en probeerde te vluchten, maar gaf zich daarna aan.

In een Leuvense kroeg kon de beklaagde de manier waarop het slachtoffer over een meisje praatte niet appreciëren en gaf het slachtoffer een duw. Die repliceerde vervolgens met een vuistslag. Beiden werd uit het café gezet, maar buiten ging het gevecht gewoon verder tot het slachtoffer nog een slag uitdeelde en een messteek kreeg. Het lemmet drong 5 centimeter naar binnen.





Twintig pinten en cocaïne

"Dergelijke steken in de buikstreek zijn potentieel levensbedreigend. Ik vraag de aanstelling van een deskundige om de schade te bepalen", wist de raadsman van het slachtoffer. "Ik vraag mij af waarom mensen op de Oude Markt uitgaan met een mes op zak. U steekt daarbij nog eens vijf centimeter diep. Gelukkig kon uw moeder u overtuigen om u te gaan aangeven. Op dat moment had u twintig consumpties alcohol, ketamine en enkele lijntjes cocaïne in het lijf. U werd vrijgelaten onder voorwaarden, tot nu toe verloopt dat goed. Ik vorder acht maanden cel en een boete eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarde met daarbij het volgen van therapie", aldus de procureur. De verdediging bekende de feiten. "De reactie was niet in verhouding tot de aanleiding. De daden zijn onaanvaardbaar maar de schuld ligt niet volledig bij hem. Met een celstraf hypothekeren we zijn toekomst", aldus de advocaat van de beklaagde. "Ik had mij moeten omdraaien en de politie bellen. Ik heb er spijt van het zal nooit meer gebeuren", aldus de dader.





Slachtoffer Carlo Celis is gekend in het Leuvense uitgaansleven. Hij baat momenteel pokébar Sticks & Bowls in de Leuvense Naamsestraat uit. (SVDL)