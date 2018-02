Twintiger ontkent elleboogstoot aan burgemeester DRIE MAANDEN CEL GEVRAAGD VOOR GEVECHT OP KOTFEEST KIM AERTS

13 februari 2018

02u48 0 Leuven Een 24-jarige uit Oud-Heverlee heeft gisteren de vrijspraak gevraagd voor slagen aan Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (CD&V). Tijdens een kotfeest in Leuven in de nieuwjaarsnacht van 2016 kreeg de 51-jarige Eyssen een elleboogstoot op het oog. Voorwerp van het tumult zou een gestolen bak bier geweest zijn.

Op 1 januari 2016 was het feest in twee aanpalende studentenhuizen aan de Vismarkt in Leuven. Op het ene kotfeest was de 24-jarige J.V. uit Oud-Heverlee aanwezig, op het andere Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (51). Omstreeks 3 uur 's nachts ontstond er tumult tussen de twee aanwezige groepen. Inzet zou een halve bak bier geweest zijn die ontvreemd werd op het feest waar V. aanwezig was. Tijdens de commotie kreeg Eyssen een elleboogstoot op het oog. De dader bleek een jongeman in wit hemd. De politie werd erbij gehaald en die maande iedereen met een wit hemd aan om het studentenhuis te verlaten. "Maar hij bleef in de living", wist de procureur, doelende op V. De burgerlijke partij omschreef dit als vluchtgedrag van de beklaagde en verwees ook naar een objectieve getuige die de twintiger formeel als dader herkende, net als de burgemeester tijdens een fotoconfrontatie.





Risico op staar

Eyssen werd die nacht vol op het oog geraakt en volgens zijn advocaat is er een verhoogd risico op staar. De raadsman vroeg daarom de aanstelling van een deskundige. De procureur vroeg daarop de herkwalificatie naar slagen met ongeschiktheid als gevolg. De aanklager vorderde ook drie maanden cel en 300 euro boete, eventueel met probatie-uitstel, gezien het blanco strafregister van de twintiger. Maar de advocaat van V. ging volop voor de vrijspraak omdat er onder andere geen onderzoek à décharge werd gevoerd. "Iedereen had die avond een wit hemd aan." De verdediging trok ook de objectiviteit van de getuige in twijfel omdat de twee elkaar zouden kennen van vroeger. De advocaat vroeg in hoofdorde zijn cliënt vrij te spreken en de eventuele vordering af te wijzen. "Er is geen loonverlies. Hij heeft zijn normale mandaten uitgevoerd en naar nieuwjaarsrecepties gaan bleek ook geen probleem." In ondergeschikte orde de herkwalificatie naar onvrijwillige slagen en de opschorting.





Niet de eerste keer

In oktober nog stond de burgemeester voor de rechter als slachtoffer van geweld. Toen kreeg zijn agressor 12 maanden cel. Eyssen moest in 2014 in de klappen delen toen hij tussenkwam in een nachtelijke ruzie op de Bondgenotenlaan.





De rechter doet in deze zaak uitspraak op 12 maart.