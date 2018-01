Twintiger ontkent dat mes van hem is 02u31 0

Een 21-jarige man uit Boutersem riskeert 3 maanden cel en een geldboete voor het bezit van een knipmes. Merxwes K. werd in 2015 aan een controle onderworpen. In zijn buideltas vonden agenten een mes. De twintiger verklaarde dat het mes hem niet toebehoorde. Zijn advocaat vroeg gisteren de vrijspraak. K. zelf is momenteel spoorloos. Hij is een Leuvense veelpleger en staat geseind na verschillende veroordelingen voor de correctionele rechtbank en politierechtbank. (KAR)