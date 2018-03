Twintiger niet schuldig aan elleboogstoot op oog burgemeester 13 maart 2018

Een twintiger uit Oud-Heverlee is vrijgesproken voor een elleboogstoot aan Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (CD&V) tijdens de nieuwjaarsnacht van 2016 in Leuven. Eyssen (51) was toen aanwezig op een kotfeest aan de Vismarkt. De burgemeester zou met zijn gezelschap, waaronder zijn neef, omstreeks 3 uur 's nachts een bezoek gebracht hebben aan een aanpalend kotfeest. Maar daar bleken ze helemaal niet welkom. In het duw- en trekwerk dat daarop volgde, kreeg de burgemeester een elleboogstoot vol op het oog. Volgens zijn advocaat houdt hij er een blijvend risico op staar aan over. De 24-jarige heeft de slag altijd ontkend en ging vorige maand resoluut voor de vrijspraak. Volgens de rechter waren er ook geen objectieve getuigen. De twintiger werd daarom vrijgesproken op basis van twijfel. (KAR)