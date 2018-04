Twintiger naar assisen voor dodelijke steekpartij 27 april 2018

02u28 0 Leuven Leuvenaar Steven Van Geel (24) zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor de steekpartij in Brugge waarbij Mikey Peeters (19) om het leven kwam. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. "Een opluchting voor de ouders."

Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur 's morgens kreeg Mikey Peeters het aan de stok met twee andere jongemannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. De jongeman overleefde de aanval niet. Een dag later gaf Steven Van Geel zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman Betelguriev, die de fatale steken zou hebben toegebracht, vluchtte vermoedelijk naar zijn thuisland Tsjetsjenië en is nog steeds voortvluchtig. Er loopt een internationaal aanhoudingsbevel, maar de kans dat hij toch het proces zal bijwonen als beklaagde is zeer klein.





Van Geel zelf maakte het de voorbije jaren ook meerdere keren te bont. In de loop van het onderzoek is hij vier keer onder voorwaarden vrijgelaten en even veel keer opgepakt. De eerste keer liep de Leuvenaar tegen de lamp toen hij 's nachts sigaretten ging kopen, maar hij werd ook al eens weer aangehouden na een ongeval onder invloed van alcohol.





Plots onvindbaar

Nadat hij op 3 januari 2017 opnieuw onder voorwaarden was vrijgelaten, moest hij onder meer een avondklok respecteren en mocht hij geen alcohol meer drinken. Eind augustus betrapte de politie hem op een terras in Leuven.





Eind oktober kreeg hij een nieuwe kans om met een enkelband de gevangenis te verlaten. Plots was hij echter onvindbaar. Pas op 18 december kon hij de politie hem in Amsterdam inrekenen.





De advocaat van de ouders van Mikey, Jef Vermassen, is zeer opgetogen met de doorverwijzing. "De verwijzing naar assisen is een grote opluchting voor de ouders van Mikey. Het is voor hen een garantie op een veel grondiger proces."





Zowel hij als zijn kompaan riskeren voor de doodslag 30 jaar cel.





(JEW/SDVO)