Twintiger meldt zich bij politie na uitzending ‘Faroek Live’ over aanranding in Wieringstraat ADPW

20 maart 2019

17u20 0 Leuven In FAROEK Live, het opsporingsprogramma van VTM, werden gisteravond laat bewakingsbeelden getoond van een aanranding in het Leuvense stadscentrum. De feiten vonden plaats in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november van vorig jaar. De vermeende dader gaf zich ondertussen aan bij de politie. Hij werd vandaag verhoord.

Omstreeks 2 uur wandelt een studente uit Leuven uit café Revue aan de Oude Markt. De jongedame besluit om nog een pita te gaan eten in de nabijgelegen zaak Ali Baba, in de Kortestraat. Enkele minuten later wandelen er twee mannen de Oude Markt over en ook zij houden halt aan de Ali Baba. De twee gaan bij het meisje aan tafel zitten. Nadien wandelen ze nog even met het meisje mee in de richting van de Grote Markt. Eén van de twee jongemannen neemt afscheid en wandelt verder richting het Mathieu de Layensplein. De studente slaat linksaf de Brusselsestraat in en wandelt naar het kot van haar vriend in de Wieringstraat.

Hij wandelt de trap mee op en op de overloop probeert hij het meisje te kussen. Zij weigert. Hierna randt hij haar aan en laat haar pas na een tijdje weer los. Daarop loopt het meisje onmiddellijk het kot van haar vriend binnen

“De jongen blijft bij haar en gaat met haar mee naar boven. Hij wandelt de trap mee op en op de overloop probeert hij het meisje te kussen. Zij weigert. Hierna randt hij haar aan en laat haar pas na een tijdje weer los. Daarop loopt het meisje onmiddellijk het kot van haar vriend binnen. De man in kwestie loopt weg”, zo klonk het in FAROEK Live.

Verdachte geeft zich aan na oproep

FAROEK Live lanceerde een oproep naar de twintiger met blanke huidskleur, kort zwart haar en stoppelbaard. Hij droeg op het ogenblik van de feiten een donkere jas, een jeansbroek en een T-shirt met witte en blauwe streepjes. Vlak voor de feiten liep er nog een vriend naast de verdachte. Deze heeft eveneens een blanke huidskleur, is ongeveer even oud en heeft volgens politie en parket wellicht geen idee wat er zich later die avond allemaal heeft afgespeeld.

De verdachte herkende zichzelf op de beelden en bood zich dan ook aan bij de politie. Hij zou aangegeven hebben dat dit gebeurde met wederzijdse toestemming. Over het verhoor zijn verder geen details bekend.

Geen alleenstaand feit?

De kans is aanwezig dat het geen alleenstaand feit is. Op het einde van de uitzending werd duidelijk dat er zich al iemand had aangediend die soortgelijke feiten herkende en die de link legde naar feiten die bij de persoon zelf ook gebeurd waren.

De kans dat er bruikbare tips uit de bus vallen na zo’n oproep, is best reëel. “Via allerlei kanalen kunnen de kijkers laten weten of ze informatie hebben die het onderzoek verder kan helpen. Je kan gerust zeggen dat die methode werkt, want in 42% van de gevallen levert de uitzending informatie op die een doorbraak betekent voor het onderzoek. En dat terwijl de vuistregel van dat soort programma’s een slaagpercentage van 33% is. Ik hou van mijn job als verslaggever, maar het is natuurlijk niet mijn taak om zaken op te lossen. Als de politie verder kan met onze tips, des te beter”, zegt gerechtsjournalist Faroek Özgunes.