Twintiger krijgt glas tegen hoofd tijdens vechtpartij 13 maart 2018

In de nacht van zondag op maandag liep een vechtpartij op de Oude Markt in Leuven uit de hand. Op een terras ontstond er trek- en duwwerk tussen een dertiger uit Evere en een twintigjarige man uit Scherpenheuvel. De twintiger kreeg een glas tegen het hoofd en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. De dertiger liep een snijwonde op aan zijn hand en nam de vlucht. Vrienden van de gewonde jongeman zette de achtervolging in en konden hem staande houden in de Rijschoolstraat tot de politie ter plaatse kwam. De man werd meegenomen naar het commissariaat. Er werd een pv opgesteld. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er juist gebeurd is. (ADPW)