Twintiger gooit bierflesje tegen combi 02u32 0

Een 26-jarige man uit Leuven moest vrijdagochtend voor de strafrechter verschijnen omdat hij op 16 december 2016 op de Leuvense Oude Markt een bierflesje naar een politiecombi had gesmeten en omdat hij nadien weerspannig werd.





Die vrijdagochtend in december smeet hij zonder aanwijsbare reden een flesje naar en tegen een combi, deze liep schade op. Hij kreeg hiervoor in eerste instantie een proces-verbaal aan de broek. Hij gaf echter geen teken van leven tijdens de bemiddeling en werd doorverwezen naar de rechtbank. Het openbaar ministerie meldde dat beklaagde K.V. uit Leuven eerder al werd veroordeeld voor soortgelijke feiten. Hij vroeg om die reden zes maanden cel en 300 euro boete. Vonnis op 9 februari. (SVDL)