Twintiger blaast positief 29 juni 2018

02u25 0

Een 22-jarige man uit Leuven is woensdagnacht voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijtgespeeld. De twintiger werd om 3.30 uur op het Hogeschoolplein aangesproken omdat het plein werd leeggemaakt voor een veegactie.





Hij vertoonde tekenen van dronkenschap, maar ontkende dat hij met de auto gereden had. Medewerkers van de takeldienst en de camerabeelden spraken dat echter tegen. Even voordien had de man zich geparkeerd op het Hogeschoolplein. Zijn ademtest bleek positief. (KAR)