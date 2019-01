Twintig procent meer inbraken, maar wel tweede laagste cijfer sinds 2005 ADPW

16 januari 2019

10u08 0 Leuven Met 423 inbraken en inbraakpogingen is het aantal inbraken met 19,8% gestegen tegenover 2017, toen een historisch laag cijfer werd genoteerd. “Het aantal woninginbraken mag dan gestegen zijn, het blijft wel het tweede laagste sinds 2005", zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

De inbraken en inbraakpogingen in niet-woongelegenheden waaronder winkels, scholen, garages en kelders zijn licht gedaald met 13 feiten tot 303. De lokale recherche kon een vijftigtal feiten ophelderen.

“In de eerste helft van 2018 bleef het aantal woninginbraken beperkt, maar in de tweede helft van het jaar ging het aantal omhoog. Vooral de twee laatste maanden van het jaar merkten we een piek. In november werden vooral woningen in Kessel-Lo en Wilsele geviseerd, in december was Heverlee aan de beurt”, vertelt Marc Vranckx.

Stevige sloten

Gelukkig slagen inbrekers niet altijd in hun opzet. In ruim 35 % van de gevallen blijft het bij een poging en raken inbrekers niet binnen. “Inbraakpreventie zoals stevige sloten werpen dus hun vruchten af. De preventiemedewerkers gaven aan 237 bewoners gratis advies over de manier waarop ze hun woning best konden beveiligen. En 71 onder hen die dit advies ook in praktijk omzetten, kregen hiervoor een premie van de stad”, weet Vranckx.

Wat de inbraken op andere bestemmingen betreft, werd een verhoogd aantal feiten vastgesteld in de periode mei tot juli. In mei werd verschillende keren ingebroken in containerparken en horecazaken, in juni waren bedrijven en kelderbergingen doelwit van inbrekers. In juli volgde een nieuwe reeks van inbraken in kelderbergingen. “Ook hier merken we het belang van preventieve maatregelen. In iets meer dan 33 % van de gevallen raakten de inbrekers niet binnen.”

De recherche helderde een vijftigtal inbraken op en de daders konden voor de rechter gebracht worden. Gezien inbraken steeds vaker door rondtrekkende bendes worden gepleegd, is het identificeren en vatten van de daders niet eenvoudig. “Dankzij camerabeelden, sporenonderzoek, getuigenverklaringen en samenwerking met andere lokale en federale recherchediensten konden twee Roemeense mannen worden opgepakt die verantwoordelijk waren voor inbraken in een apotheek in de Bondgenotenlaan en een kledingzaak en elektrohandel in de Diestsestraat. Ook een Roemeen die een twintigtal inbraken in winkels en horecazaken in het centrum had gepleegd en ook actief was in Hasselt en Mechelen werd aangehouden. Dat was ook het geval voor de daders van verschillende inbraken in appartementen in Heverlee en serviceflats in de Minderbroedersstraat. En ook een lokale dader die zich met de fiets verplaatste en ’s nachts in de stad inbraken pleegde, kon worden opgepakt. Het fenomeenteam in burger tenslotte kon twee keer minderjarige rondtrekkers die hadden ingebroken in de Vanhorebeekelaan in Kessel-Lo en de Groenstraat in Heverlee op heterdaad oppakken. In het laatste geval kon dat dankzij een telefoontje van een alerte getuige”, besluit Vranckx.