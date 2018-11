Twintig maanden cel voor tiener die man berooft KAR

07 november 2018

14u54 0 Leuven Twee tieners zijn veroordeeld tot celstraffen van 20 maanden en een jaar voor een nachtelijke overval in Leuven. Het slachtoffer kreeg slagen en werd beroofd van zijn smartphone.

De man was op 28 januari op weg naar zijn auto toen hij op de hoek van de Minderbroedersstraat en de Kapucijnenvoer in Leuven werd aangevallen door Mamadi K. Die deelde verschillende slagen en stampen uit om de smartphone van de man te af te nemen. Daarna sprong K. opnieuw in een auto die bestuurd werd door Mirza A.

Het duo kon -door een beschrijving - snel gevat worden. Agenten troffen de gestolen gsm tussen de zetel aan. De daders, 18 op het moment van de feiten, kwamen niet opdagen in de rechtbank. K. kreeg 20 maanden cel en A. een jaar effectieve gevangenisstraf. Het slachtoffer kreeg een provisionele schadevergoeding van 1.500 euro.