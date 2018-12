Twintig maanden cel voor agressieve dief Stefan Van de Weyer

11 december 2018

15u45 0 Leuven Een 21-jarige man werd op de Leuvense rechtbank bij verstek veroordeeld tot twintig maanden cel en 800 euro boete. Hij kreeg deze straf naar aanleiding van zeven misdrijven tussen begin januari en eind november 2017 in het Leuvense gepleegd.

Het begon op 8 januari 2017 met een afpersing, daarna volgden drie diefstallen met geweld, hij gebruikte één keer geweld tegen een slachtoffer. Tot twee keer toe had hij een verboden wapen op zak, namelijk een vouw- en een vlindermes.

“Zijn handelingen dragen bij tot het onveiligheidsgevoel in de maatschappij. Ook hij moet zich schikken naar de normen en waarden in de maatschappij, waar niet de wet van de fysiek sterkste van toepassing is. Dit normbesef ontbreekt bij hem”, oordeelde de rechter. Hij moet aan twee van zijn slachtoffers in totaal om en bij de 1.000 euro schadevergoeding betalen. Een andere man die van enkele misdrijven zoals een diefstal met geweld in Leuven werd beschuldigd, werd in deze zaak vrijgesproken op basis van twijfel.