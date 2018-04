Twintig illegalen opgepakt op snelwegparking 18 april 2018

02u38 0 Leuven De federale wegpolitie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 20 illegalen kunnen oppakken op de snelwegparking van de E40 in Heverlee.

De bestuurder van een vrachtwagen zou wat gestommel gehoord hebben in zijn vrachtwagen. Het bleek om 30 illegalen te gaan die hadden plaatsgenomen in het vehikel. Tien van hen wisten te ontkomen, de twintig anderen werden opgepakt door de federale wegpolitie.





Het is vooralsnog onduidelijk van welke landen de illegalen afkomstig zijn. Zij kregen het bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten. De snelwegparkings worden op regelmatige basis bewaakt, maar in de nacht van maandag op dinsdag zou er geen bewaking geweest zijn.





(RDK/ADPW)