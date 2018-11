Tweelingzus Marcella: “Ik heb zoveel verdriet” Stad Leuven opent rouwregister voor overleden Jeanne Schollaert (95,5) Bart Mertens

26 november 2018

20u27 6 Leuven Leuven is een monument armer want Jeanne Schollaert is niet meer. De ene helft van de bekendste tweeling van het land kwam vorige week donderdag ten val in haar appartement in Sint-Maartensdal in Leuven. Jeanne liep complicaties op en overleed niet veel later. Tweelingzus Marcella was op dat moment niet in de buurt want zij verblijft sinds vorige week maandag in woonzorgcentrum Vogelzang in Heverlee. “Ook ik ben gevallen maar ik zit hier nog. Jeanne is gevallen en ze is er niet meer”, zegt Marcella Schollaert dief bedroefd.

De onafscheidelijke tweeling liet op hun verjaardag op 9 april nog optekenen dat ze vast van plan waren om 100 jaar ‘jong’ te worden en wou dat vieren met hun geliefde Franse champagne. Het mocht niet zijn, door een stomme val. Jeanne werd uiteindelijk 95 jaar…”95,5”, aldus Marcella. “Op onze leeftijd telt elke maand mee… Jeanne is stomweg gevallen. Zo erg en zo onverwacht. Het doet me erg veel verdriet. Allee, op onze leeftijd zou je ziek kunnen worden maar dat was niet het geval. Nee meneer, wij zijn nooit ziek geweest. Wij hadden een goed recept om gezond oud te worden: hard werken, niet roken en op tijd en stond een goed glas Franse champagne drinken. Het is zo erg dat ik Jeanne op deze manier moet afgeven. Nu hebben ze me het beste van het leven afgenomen.”

Ik moet denken aan de mooie herinneringen, maar ik mis Jeanne zo erg Tweelingzus Marcella Schollaert

Marcella kreeg ook de kans niet om afscheid te nemen van Jeanne. “Ik heb er niet meer mee kunnen babbelen. Dat doet pijn. Veel pijn. Ik hoor dat heel Leuven met mij meeleeft nu Jeanne er niet meer is en dat doet wel deugd. Zelfs de nieuwe burgemeester (Mohamed Ridouani, nvdr) is erg aangedaan. Dat is een vriendelijke jongen. Ik moet proberen te denken aan de mooie herinneringen maar het is zo moeilijk. Ik mis Jeanne zo erg. Ik hoop dat ik de ‘dienst’ voor Jeanne zal kunnen bijwonen want mijn gezondheid is ook niet alles meer. Mijn Jeanne toch…”

Rouwregister

De stad Leuven heeft een rouwregister geopend dat getekend kan worden vanaf 27 november. “Jeanne en Marcella zijn Leuvense iconen. Ons diepste medeleven aan de vrienden en de familie, in het bijzonder aan Marcella”, aldus Mohamed Ridouani (sp.a). Nog tot en met vrijdag kan iedereen een herinnering aan Jeanne Schollaert schrijven in het stadskantoor tijdens de openingsuren. De uitvaart van Jeanne Schollaert vindt plaats in intieme kring.