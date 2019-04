Tweejarig jongetje naar ziekenhuis nadat auto hem en mama aanrijdt ADPW

11 april 2019

Een 33-jarige fietsster uit Heverlee en haar tweejarig zoontje, die achterop zat in een kinderzitje, werden donderdag even voor de middag met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze op het kruispunt van de Waversebaan met de Vandenbemptlaan werden aangereden door een personenwagen. De 78-jarige bestuurster van de auto wilde de Waversebaan dwarsen en had de fietsster en haar kind niet opgemerkt. Door de aanrijding gingen de fietsster en haar kind tegen de grond. Beide bestuursters waren emotioneel enorm aangedaan. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond.