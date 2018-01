Tweedehandsmarkt Camping Flamingo in Hal 5 02u31 0

Liefhebbers van originele tweedehandsmarkten kunnen voortaan maandelijks in Hal 5 terecht voor Camping Flamingo.





Elke maand biedt die overdekte zondagsmarkt een veertigtal standjes met leuke producten - niet zelden het resultaat van gepassioneerd vakmanschap. Camping Flamingo zet volgens de initiatiefnemers in op lokaal en creatief ondernemerschap, met ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Zodra het weer het toelaat, zal de markt deels in openlucht plaatsvinden op het nog aan te leggen terras en de patio van Hal 5. "Ook het recent aangelegde Blauwputplein zou een ideale locatie voor Camping Flamingo kunnen zijn", aldus de organisatoren. Inschrijven voor één van de komende edities kan via info@campingflamingo.com. De volgende editie vindt plaats op 11 februari, van 11 uur tot 18 uur. (BMK)