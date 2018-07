Tweedehands fietsen te koop tijdens Leuven Autovrij 26 juli 2018

02u25 0 Leuven De tweedehands fietsenmarkt is een vaste waarde geworden tijdens Leuven autovrij. Op zondag 26 augustus van 10 tot 12.30 uur kunnen verkopers en kopers terecht op de Tiensevest, voor het stadskantoor.

"Heb je nog een fiets onder het stof staan? Schrijf je dan in (liefst vóór 19 augustus) via preventie@leuven.be of 016 21 07 00. Je kan meerdere fietsen verkopen en je bepaalt zelf de prijs.





Fietspas

Vanaf 9 uur kunnen verkopers zich aanmelden op de fietsenmarkt aan de infostand van de preventiedienst. Als je een gegraveerde fiets verkoopt, breng dan zeker de bijhorende fietspas mee of een verkoopsovereenkomst met de (eerste) eigenaar en zijn rijksregisternummer. Meer concrete info ontvang je na inschrijving", klinkt het bij de Leuvense politie.





Gratis graveren

De fietsenmarkt is de ideale gelegenheid om een tweedehands fiets voor een zacht prijsje te kopen. Je kan je gekochte fiets gratis ter plaatse laten merken bij Fietspunt of de ganse dag op de merkstand van de dienst gemeenschapswachten op de Grote Markt. Vergeet niet je rijksregisternummer mee te brengen. Dit staat op je identiteitskaart. Bij het Fietspunt in de fietsenstalling aan het station zijn kleine herstellingen mogelijk, zodat je veilig en reglementair met je fiets de weg op kan. Je kan er ook een veilig fietsslot aankopen. (ADPW)