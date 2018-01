Tweede kwaliteitslabel voor juwelenontwerpster Lies Wambacq 02u26 0 VPL

Zelfstandig juwelenontwerpster Lies Wambacq (30) uit Kessel-Lo heeft een tweede kwaliteitslabel ontvangen. Na het label van 'erkend ambacht' kreeg de Leuvense creatieveling nu ook het authenticiteitslabel Handmade In Belgium van UNIZO. Met dat label wil UNIZO de moderne en traditionele ambachten verenigen in een 'community'. Wambacq heeft een voorliefde voor oude materialen. De Leuvense gebruikt graag traditionele technieken die al eeuwenlang in smeedateliers gehanteerd worden. Ze werkt ook het liefst met materialen van oudsher zoals zilver, goud, parels en edelstenen. Alle sieraden van haar hand zijn uniek. Ze studeerde af in juweelontwerp en edelsmeedkunst en heeft ondertusssen meer dan tien jaar ervaring. De werken kan je bekijken via de gelijknamige Facebookpagina.





