Tweede editie Retro Trash Festival 05 september 2018

02u24 0

De Rotselaarse VZW Trashalicious houdt op zaterdag 15 september in Wijgmaal de tweede editie van het Retro Trash Festival - een mix van Rock 'n Roll/Rockabilly en Rock. De Leuvense Rockabilly band Shot Gun Sally mag de aftrap geven van deze dag vol muziek. Voorts op de affiche: Rootsband The Rusty Nails, De Kenny's en Crystal & Runnin' Wild - met Leuvens comedian, rockabillymuzikant en medebezieler van het festival Johnny Trash achter de drums. Het festival wordt afgesloten met 's wereld's beste AC/DC-coverband Iese Daase. Naast muziek is er ook een kleine retro-markt met Rock 'n Roll-kledij en bijpassende accessoires en juwelen. De markt is vrij toegankelijk. Om de concerten mee te pikken, betaalt men 10 euro (-12 jaar gratis). Retro Trash vindt plaats in het SKLO lokaal, Baron Descamplaan 105 in Wijgmaal. De deuren openen om 14 uur. Meer info: http://retrotrashfestival.wixsite.com/retrotrash. (SPK)