Tweede deel fietsspiraal aangekomen 25 mei 2018

02u55 0 Leuven De fietsspiraal aan het Martelarenplein, die Kessel-Lo met de binnenstad zal verbinden, nadert de voltooiing. Nadat de Poolse aannemer op 14 mei het eerste deel leverde, kwam vandaag het tweede stuk aan.

"Het bovenste stuk van de spiraal wordt nu geplaatst. Later start de aannemer met de afwerking en tegen september kunnen we de fietsspiraal in gebruik nemen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). De fietsspiraal is een enorme metalen constructie die tussen het KBC-kantoor en het seinhuis van de NMBS geplaatst wordt. Het onderstuk van de spiraal arriveerde op 14 mei in Leuven. Vandaag volgde het tweede stuk, het bovenste deel van de spiraal. Eens ter plaatse, worden de onderdelen meteen gemonteerd. Daarna kan de aannemer beginnen met de afwerking: leuningen monteren, anti-sliplagen aanbrengen, de aanhechting aan het seinhuis, enzovoort. Tegen september is de fietsspiraal klaar. "Deze verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven is één van de actiepunten uit ons fietsplan, waarmee we van Leuven dé fietsstad van België wil maken", zegt Robbeets. De spiraal verbindt de al bestaande fiets- en voetgangersbrug over de sporen met het Martelarenplein en de esplanade. Naast de befietsbare spiraal, zal er ook een grote, brede trap voor voetgangers zijn. (ADPW)