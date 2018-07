Tweede brug van Janseniushof naar centrum VOETGANGERS KUNNEN NU VLOTTER EN VEILIGER DOORSTEEK MAKEN ANDREAS DE PRYCKER

19 juli 2018

02u28 0 Leuven Om de oost-westverbinding tussen het stadscentrum, de nieuwe woonwijk Janseniushof en de daarachterliggende gebieden van de stad te garanderen, zijn er twee Dijlebrugjes voorzien. Het eerste brugje is al even klaar, het tweede brugje moest nog enkele veiligheidsaanpassingen ondergaan.

Vorige zomer werd er al een eerste voetgangersbrug geïnstalleerd in het Janseniushof, vlak naast de Janseniustoren in het park. Dit was een eerste fase om het Janseniushof te verbinden met het stadscentrum van Leuven. Met de komst van een tweede voetgangersbrug, tussen de Janseniustoren en de brandgang naast het Paridaensinstituut, maakt de stad Leuven die verbinding nu compleet. "De tweede voetgangersbrug is een enorme meerwaarde voor deze stadsbuurt en vormt de ontbrekende schakel tussen de verschillende Leuvense stadswijken", legt Dirk Robbeets, schepen van Openbare Werken (sp.a) uit. De nieuwe voetgangersbrug was aanvankelijk maar 1,80 meter breed, nu is er een vrije ruimte van 2 meter voorzien. Ook zijn de leuningen verhoogd, waardoor het brugje een pak veiliger wordt. "Het kostenplaatje bedraagt zo'n 62.000 euro. Een investering die het ook voor de schoolgaande jeugd een pak makkelijker maakt om vanuit de Janseniuswijk naar de verschillende scholen te wandelen, zoals het Heilige-Drievuldigheidscollege of het Paridaensinstituut."





Via deze wandelbrug kunnen ouders vanaf september hun kinderen veiliger afzetten aan de schoolpoort. Drukke straten kunnen ze links laten liggen. Tijdens de schooluren maken de leerlingen van het Paridaensinstituut gebruik van de sportpleinen in het Janseniuspark. Buiten de schooluren is het sport- en speelgedeelte open voor iedereen.





Toeristische troef

De nieuwe voetgangersbrug vormt ook een toeristische meerwaarde. In één beweging kunnen bezoekers er enkele fraaie historische gebouwen bezichtigen. "In het Janseniuspark prijken twee middeleeuwse torens. Die zijn nu een stuk zichtbaarder. Daarnaast besliste het schepencollege om de 14de-eeuwse Ursulinenstuw, één van de laatste twee werkende stuwen in Vlaanderen, te laten restaureren. Deze opdracht wordt uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de stuw in erfpacht neemt", zegt Devlies.





Twee fasen

De renovatiewerken zijn ingepland in het investeringsprogramma voor 2020 en zullen opgesplitst worden in twee afzonderlijke fasen: de bewarende maatregelen en het automatiseren van de sluizen en daarna de totaalrenovatie van het sluisgebouw. De werken zullen zo'n vier jaar in beslag nemen.