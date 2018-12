Tweede boek over Stade Leuven verschijnt amper half jaar na het eerste Stefan Van de Weyer

11 december 2018

19u39 0 Leuven In het historische stadhuis in Leuven werd onlangs het tweede gedeelte van het boek over de geschiedenis van Koninklijke Stade Leuven voorgesteld en dit door burgemeester Louis Tobback. Auteur Marcel Daems was vereerd en uiteraard in zijn nopjes. Hij vertelde honderduit over het tot stand komen, de evolutie van zijn lijvige schrijfsel en het eindproduct over zijn groen-witgetinte voetbalclub.

Het indrukwekkende eerste gedeelte dat handelde over de geschiedenis tussen 1899 en 1958 werd voorbije zomer al voorgesteld. Via de Facebookpagina ‘Stade For Ever’ is alles toen ontstaan. Vele Stadisten spraken af en zijn samen op zoek gegaan naar herinneringen.

Het tweede deel gaat meer over de mensen achter de club zoals de bestuurders, de trainer en spelers van wie er nu nog velen in leven zijn. Het handelt over een periode die bij de Leuvense voetbalfans vele herinneringen oproept. Stade, sinds 1903 aangesloten bij de Belgische voetbalbond, werd na 99 jaar opgeslorpt in 2002. De opzoekingen van Marcel begonnen in 2013.

“Het eerste boek gaat naar een ver verleden terug en bezit hierdoor een bijzonder historisch aspect, velen wisten er namelijk weinig vanaf. Dat werd met het eerste boek in één klap verholpen. In het tweede gedeelte, dat gaat over de periode 1959 tot de groot-Leuvense fusie in 2002, wanneer OHL ontstond, maakt het historische aspect plaats voor een eigentijds karakter. Velen, die nu nog rond lopen, maakten er een hele periode mee. De berichtgeving werd uiteraard ook rijker naarmate de jaren vorderden. Zo konden we meer in detail treden. Naarmate de jaren zeventig eraan kwamen, werd iedereen ook mobieler en werd er minder een hele carrière bij dezelfde club gespeeld. We geven in het boek een volledige weergave van de carrière van alle spelers die ooit voor Stade uitkwamen, dat is ook een mooi naslagwerk voor hen”, wist auteur Marcel Daems. “Ik had ook het geluk om al vrij snel beslag te kunnen leggen op het archief van voormalig speler Ghislain Nestor Olefe, hij keek uit naar het honderdjarig bestaan van de club in 2003. Bij de opslorping in 2002 was hij teleurgesteld want hij had al veel materiaal hiervoor verzameld. We konden zijn archief vrij snel verdubbelen en digitaliseren. We hebben trouwens van de voorstelling gebruik gemaakt om zijn zoon Karel Olefe een boek cadeau te doen. Van de kampioenenploeg van 80-81 in derde klasse waren er zes à zeven titularissen op de boekvoorstelling aanwezig, dat verheugde me. Het is een groepje dat enorm goed klikt en nog één keer per jaar afspreekt, meestal rond Kerstmis, nu was het eens vroeger”, aldus de gemotiveerde schrijver en verteller. “Ik wil velen bedanken die meehielpen, ik ben Herman Meersseman dankbaar dat hij mijn teksten nakeek en verbeterde.”

Het boek dat 447 A4-bladzijden telt wordt verkocht in de fanshop van OHL, bij Kapsalon Luc op de Naamsesteenweg in Heverlee, in café Het Blok in Bertem, in de drukkerij van Dirk Reekmans in de Tiensestraat in Leuven, in de krantenwinkel Sint-Pieter in de Brusselsestraat en in de Standaard Boekhandel op het Rector De Somerplein.