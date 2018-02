Twee winkeldieven aangehouden 09 februari 2018

Het Leuvense parket heeft een man en een vrouw aangehouden die verdacht worden van verschillende winkeldiefstallen in supermarkten. De twee werden afgelopen dinsdag betrapt bij een winkeldiefstal in Delhaize op de Pastorijweg in Leuven.





Rond de middag kwamen ze de winkel binnen. De vrouw liep naar de afdeling cosmetica en verstopte verschillende spullen in haar handtas, terwijl de man op uitkijk stond. De uitbaatster had de diefstal echter in de gaten. Ze hield de vrouw tegen toen ze de winkel verliet. De man werd tegengehouden aan de kassa waar hij enkele spullen afrekende.





De verdachten hadden drie autosleutels op zak. Eén auto werd teruggevonden in de omgeving van de winkel. In de auto lag een sportzak vol cosmetica-artikelen die vermoedelijk gestolen waren. In de gps van de wagen waren verschillende adressen van grootwarenhuizen opgeslagen. De 39-jarige Spaanse vrouw en de 38-jarige Roemeense man werden aangehouden op verdenking van winkeldiefstal en bendevorming. (ADPW)