Twee verkeersdoden minder in Vlaams-Brabant in 2018

25 maart 2019

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er 2 verkeersdoden minder in Vlaams-Brabant in 2018 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nationaal vielen er 7% minder verkeersdoden. Het aantal letselongevallen steeg lichtjes in Vlaams-Brabant met 1,7%. Nationaal was er een lichte stijging met 1,1% van het aantal letselongevallen.

In 2018 waren er op de Vlaams-Brabantse wegen 2 doden minder dan in 2017 (van 30 naar 28 verkeersdoden). Opvallend is een daling van het aantal doden bij vrachtwagenongevallen (van 13 naar 5). Het aantal letselongevallen steeg met 1,7% (van 3011 naar 3061 ongevallen). Er waren vooral meer ongevallen met fietsers (+13%) en motorrijders (+15%). Daarentegen waren er 9% minder ongevallen met vrachtwagens.

Ter vergelijking: vorig jaar is het aantal doden over het hele land ter met 7,4% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017 (ofwel 440 doden ter plaatse ten opzichte van 475). Nooit eerder vielen er minder dodelijke verkeersslachtoffers op onze Belgische wegen. Op 10 jaar tijd gaat het zelfs over bijna een halvering (847 doden ter plaatse in 2009). De tendens is voor andere parameters minder gunstig. Zowel het aantal gewonden (van 48.314 naar 48.541, ofwel +0,5%) als het aantal ongevallen (van 37.798 naar 38.197, +1,1%) stijgt lichtjes. In de drie voorgaande jaren was er nochtans wel een daling van het aantal ongevallen.

Dodelijk jaar voor de tweewielers



Op nationaal niveau was er een stijging van het aantal fietsdoden (van 40 naar 44 doden) en de motorrijders (van 64 naar 71 doden). De stijging van het aantal fietsdoden zien we enkel in Vlaanderen en Brussel. De stijging van het aantal motorrijders dat om het leven kwam, geldt enkel voor Wallonië. De uitzonderlijke weersomstandigheden afgelopen zomer hebben hierin zeker een rol gespeeld. De grootste daling van het aantal verkeersdoden observeren we bij de auto-inzittenden (van 243 naar 216).